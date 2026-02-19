Bolu Belediyesi iftar çadırına yoğun ilgi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ramazan ayının ilk gününde Bolu Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Bolu Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırı yoğun ilgi gördü. İftar saatine kısa süre kala alanda uzun kuyruklar oluşurken vatandaşlar, et yemeği, pilav, çorba, tatlı menüsüyle oruçlarını açtı. Tanju Özcan da eşi Meral Özcan ile birlikte iftar programına katılarak vatandaşlara yemek dağıttı.

İftar çadırının Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi. - BOLU