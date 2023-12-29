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Bolu'da ikiz kuzular evde büyütülüyor - Son Dakika
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Bolu'da ikiz kuzular evde büyütülüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Tacettin Alptekin, ikiz kuzuları üşümesinler diye evine aldı. Bebek gibi bakılan ikiz kuzular, ailenin yeni fertleri oldu. Evde sevimli hareketler sergileyen kuzular, biberonla besleniyor.

Bolu\'da ikiz kuzular evde büyütülüyor
29.12.2023 - 12:12,  Güncelleme: 12:16
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Tacettin Alptekin, ikiz kuzuları üşümesinler diye evine aldı. Bebek gibi bakılan ikiz kuzular, ailenin yeni fertleri oldu.

Hüsamettindere köyünde yıllardır hayvancılıkla uğraşan Tacettin Alptekin'in geçtiğimiz gün koyunlarından biri ikiz yavruladı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü köyde, yeni doğan ikiz kuzular üşümesin diye Alptekin kuzuları evine aldı. Yavru kuzular ailenin yeni fertleri oldu. Evde sevimli hareketler sergileyen ikiz kuzuların görüntüleri yürekleri ısıttı. Tacettin Alptekin, evine aldığı minik yavruları ise biberonla besliyor.

Tacettin Alptekin, "Bu küçük kuzulara evde bir hafta bakıp daha sonra annesinin yanına götüreceğiz. Evin ortasında oynuyorlar. Mama ile besliyoruz, anne sütü yetmiyor. Bir hafta sonra annelerin yanına bırakacağız ve yem yemeye de bir hafta sonra başlayacaklar" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA
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