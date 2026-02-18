Bolu\'da İlk Teravih Namazı Yoğunlukla Kılındı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bolu'da vatandaşlar camilere akın ederek, ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle Bolu genelindeki camiler dolarken, özellikle tarihi camilerden biri olan Yıldırım Beyazıt Camii'nde yoğunluk yaşandı. Yatsı namazıyla birlikte camiyi dolduran vatandaşlar, Ramazan'ın manevi atmosferinde ibadetlerini yerine getirdi. Namaz öncesinde Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş vaaz verdi. Aileleri ve çocuklarıyla camilere gelen vatandaşlar, "on bir ayın sultanı" Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı. - BOLU