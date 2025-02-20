Bolu'da Kaya Düşmesi Tehlikesi Nedeniyle 7 Konut Tahliye Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolu'da Kaya Düşmesi Tehlikesi Nedeniyle 7 Konut Tahliye Ediliyor

Geniş Video İzle

Bolu'nun Göynük ilçesinde kaya düşmesi riski nedeniyle 7 konutun tahliyesine karar verildi. Ev sahiplerine 15 gün süre verildi, tahliye etmeyenler için yasal işlem yapılacak.

20.02.2025 18:04  Güncelleme: 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kaya düşme tehlikesine karşı 7 konut için tahliye kararı

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde kaya düşmesi tehlikesine karşı 7 konut için tahliye kararı verildi. Ev sahiplerine, konutları tahliye etmeleri için 15 gün süre verilirken, tahliyeyi gerçekleştirmeyenlere yasal işlem uygulanacak.

Göynük'e bağlı Çeşme Mahallesi'nde bulunan, 1980 yılında 'afete maruz kalmış bölge' ilan edilen alanda kaya düşmesi tehlikesine karşı 7 konut için tahliye kararı verildi. Kaya düşmesi ve toprak kayması riski olan bölgede Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Kaya düşme riski bulunan noktadaki 7 konutun tahliye edilmesine ve mühürlenmesine karar verildi. Ev sahiplerine, konutları tahliye etmeleri için 15 gün süre verilirken, tahliyeyi gerçekleştirmeyenlere yasal işlem uygulanacak.

15 gün süre verildi

Göynük Belediyesi Zabıta ekiplerince konut sahiplerine yapılan tebligatta, "İlgili yapının 7269 sayılı Kanunun 13. Maddesinin bendindeki 'Yer kayması, kaya düşmesi gibi afetlerde tehlikenin devamı veya tekrarı ihmali üzerine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara uğrayanlara müsaade edilmez' ifadesi gereğince başta tahliye olmak üzere, belirtilen tüm tedbirlerin ivedilikle uygulanması gerektiği bildirilmiştir" denildi.

Bölgedeki konut sahiplerinden Ayfer Uzun, tahliye kararına ilişkin, "Üç gün önce komşulardan bir telefon aldık. 'Sizin evleri boşaltıyorlar' dediler. Sonrasında ise bize tebligat geldi. 15 gün içinde evi boşaltmamız istendi. Evimizin üzerinde "zincirli kaya" olarak adlandırılan kayalar var. Ancak bu kayalar yalnızca bizim evimizin üzerinde değil, Göynük'ün girişinden başlayıp kuleye kadar devam ediyor. Buna rağmen sadece bizim bulunduğumuz yedi evi tahliye etmeye çalışıyorlar. Son anda bize tebligat geldi ve 15 gün içinde çıkmamız gerektiği söylendi" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey elde edemezsiniz, dediler"

Evleri boşaltsalar dahi maddi olarak destek sağlanmayacağını belirten Uzun, "Benim evim 1957 yılında yapıldı. O dönemde oturduğumuz ev yolun alt tarafındaydı. Daha sonra devlet, yeni bir yer göstererek burada ev yapmamızı söyledi. Evimiz böyle oluştu. 1980'den sonra evimizin üst tarafındaki kayalar kırıldı, taş düşmesini engellemek için ağaçlandırma yapıldı ve bazı önlemler alındı. Buna rağmen hala bizi evimizden çıkarmaya çalışıyorlar. Bize hiçbir alternatif sunulmuyor. Belediye, fonlarında para olmadığını söylüyor. AFAD ise ev sayısı az olduğu için yardım edemeyeceklerini belirtiyor. 'Aksi takdirde hiçbir şey yaptıramazsınız, hiçbir şey elde edemezsiniz' diyorlar" diye konuştu.

"Öncelikli amaç, 15 günlük sürenin durdurulması"

Konuyu mahkemeye taşıdıklarını kaydeden Ayfer Uzun, "Bugün mahkeme açılıyor. Öncelikli amaç, 15 günlük sürenin durdurulması ve evin mühürlenmesinin engellenmesi. Ancak avukatımız da kesin bir şey söyleyemiyor, yalnızca 'Elimden geleni yapacağım' diyor. AFAD yetkilileriyle de görüştüm. Onlar da 'Hiçbir şey elde edemezsiniz' dediler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Göynük, Çevre, Hukuk, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Kaya Düşmesi Tehlikesi Nedeniyle 7 Konut Tahliye Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Kaya Düşmesi Tehlikesi Nedeniyle 7 Konut Tahliye Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.