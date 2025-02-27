Karayolunu tehdit eden kayalar için tel örgülü çözüm
BOLU - Bolu'nun Aynalıkaya mevkisinde yamaçlardaki kayaların karayoluna düşme riskini önlemek amacıyla çelik tellerle güvenlik önlemi alındı.
Mudurnu'yu Nallıhan, Beypazarı ve Ankara'ya bağlayan Aynalıkaya geçidi, dev kaya parçalarının düşme riski nedeniyle sürücüler için tehlike oluşturuyordu. Özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bu bölgede, zaman zaman küçük kaya parçalarının yola düşmesi risk teşkil ediyordu.
Bu tehlikeyi önlemek amacıyla Karayolları ekipleri, yamaçtaki kayaları çelik tellerle çevreleyerek önlem aldı. Yamaç boyunca gerilen çelik ağlarla, karayolu üzerinde yaşanabilecek muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Son Dakika › Yerel › Bolu'da Kayalara Tel Örgü İle Güvenlik Önlemi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?