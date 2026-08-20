Bolu\'da Kızartma Yağı Denetimleri

Bolu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplu tüketim işletmelerinde kullanılan kızartma yağlarını denetledi. Mevzuata uygunluğun belirlenmesi amacıyla yağlardan numune alındı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilere güvenilir gıda sunulmasının sağlanması amacıyla kent genelindeki toplu tüketim işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrol Planı kapsamında yapılan denetimlerde, özellikle hızlı gıda üretimi yaparak toplu tüketime sunan işletmelerde kullanılan kızartma yağları incelendi. Yağların mevzuatta belirlenen kriterlere uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla işletmelerden numuneler alındı.

İşletmelerde resmi kontrol yapıldı

Denetimler kapsamında gıda işletmelerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde resmi kontroller de gerçekleştirildi. İşletmelerin gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarına yönelik uygulamaları ekipler tarafından kontrol edildi. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.