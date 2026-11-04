Bolu'da komiserliğe terfi eden personele rütbeleri törenle takıldı - Son Dakika
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Bolu'da komiserliğe terfi eden personele rütbeleri törenle takıldı

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Bolu\'da komiserliğe terfi eden personele rütbeleri törenle takıldı
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Bolu'da düzenlenen törende komiser yardımcılığından komiserliğe terfi eden personele yeni rütbeleri takıldı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, personeli tebrik ederek rütbelerin ailelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, komiser yardımcılığından komiserliğe terfi eden personele yeni rütbeleri takdim edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, rütbe terfi töreninde komiser yardımcılığından komiserliğe yükselen mesai arkadaşlarının yeni rütbelerini taktı.

Görev süreleri boyunca gösterdikleri gayret, özveri ve başarılı çalışmalar dolayısıyla personeli tebrik eden İpar, yeni rütbelerin kendilerine, ailelerine ve Emniyet Teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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