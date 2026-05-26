Bolu'da Kuaförler Randevulu Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Kuaförler Randevulu Çalışıyor

Bolu\'da Kuaförler Randevulu Çalışıyor
26.05.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki kuaförler, Kurban Bayramı yoğunluğunu randevulu sistemle düzenliyor.

Bolu'da kuaför ve güzellik salonları randevulu sistemle yoğun bayram mesailerini sürdürüyor.

Kurban Bayramına bir gün kala artan talepleri karşılamaya çalışan kuaför ve güzellik salonları, hizmetlerin daha düzenli yürütülmesi ve sıkışıklık yaşanmaması amacıyla randevulu çalışmaya ağırlık verdi. Kentte 10 yıldır kuaförlük yapan Ethem Gümüş, bayram haftasında kadın kuaförlerinin de erkek berberleri kadar yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Yoğunluğun daha kontrollü ilerlemesi ve müşteri mağduriyeti yaşanmaması için randevulu sistemi tercih ettiklerini belirten Gümüş, "Özellikle bayram haftalarında, arife günü gece saatlerine kadar çalışıyoruz. Yoğun bir bayram haftası geçiriyoruz. O yüzden randevulu sistemi daha çok kullanıyoruz, sıkışma olmasın diye" ifadelerini kullandı.

"Şu an randevulu sistemle daha dikkatli ve düzenli geçiyor"

Gümüş, müşterilerin genellikle dip boyası, saç kesimi, keratin bakımı ile kaş ve bıyık alımı işlemlerine talep gösterdiğini dile getirerek, fiyatların ombrede 5 bin, keratin bakımında ise 2 bin liradan başladığını kaydetti.

Önceki yıllarla kıyaslandığında yoğunluğun bir miktar azaldığına işaret eden Gümüş, "Eski bayramlarda daha fazla yoğunluğumuz oluyordu. Eskiden tabii randevulu sistem yoktu. Şu an randevulu sistemle çalışmalarımız daha dikkatli ve daha düzenli geçiyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Kuaförler Randevulu Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:06:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Kuaförler Randevulu Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.