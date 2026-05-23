Bolu'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor

Bolu\'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor
23.05.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bolu'da trafik yoğunluğu kritik noktalarda durma noktasına geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor. Sabah saatlerine göre artan trafik yoğunluğu, kritik noktalarda trafiği zaman zaman durma noktasına getiriyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak başlamasıyla birlikte tatilcilerin yollardaki yoğun mesaisi devam ediyor. Uzun tatil fırsatını değerlendirmek üzere özellikle İstanbul'dan yola çıkarak Anadolu'nun ve Karadeniz'in çeşitli illerine gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik, tatilin ilk gününün ilerleyen saatlerinde Bolu sınırları içerisinde etkisini daha da artırdı.

Trafik zaman zaman durma noktasına geliyor

Sabah saatlerinde akıcı seyreden yoğunluk, günün ilerleyen saatleriyle birlikte yerini uzun araç kuyruklarına bıraktı. Özellikle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde ve Karadeniz illerine gidişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında araç sayısındaki ciddi artış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM Otoyolu'nda oluşan araç kuyrukları ve ağır ilerleyen trafik ise dronla havadan görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 16:51:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.