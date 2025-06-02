Bolu\'da Kurban Pazarı İçin Sahte Para Uyarısı

Bolu'da Kurban Bayramı öncesi, polis tarafından kurban pazarlarında sahte para uyarısı yapıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bolu'da, hayvan satışının yapıldığı kurban pazarlarında sahte para ile dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla bilgilendirme İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışması gerçekleştirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık satan vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirerek, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulundu. Ekipler, sahte paranın nasıl ayırt edileceğini uygulamalı olarak anlatarak satıcılara broşür dağıttı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatli olmaları istenirken, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı. - BOLU