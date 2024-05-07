Bolu'da mahsur kalan leyleğe arama kurtarma ekipleri müdahale etti - Son Dakika
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Bolu'da mahsur kalan leyleğe arama kurtarma ekipleri müdahale etti

Bolu\'da mahsur kalan leyleğe arama kurtarma ekipleri müdahale etti

Bolu'da Hacı Nakkaş Camisi'nin kubbesinde bulunan yuvada başına poşet takılı halde mahsur kalan leyleğe, arama kurtarma ve dağcılık ekipleri yardım etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda leyleğin başındaki poşet çıkarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileri, insan kaynaklı etkilerin yaban hayvanlarına zarar verdiğini belirtti.

07.05.2024 17:40
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Bolu'da cami kubbesinin üzerine bulunan yuvasında başına poşet takılı halde mahsur kalan leyleğin yardımına arama kurtarma ve dağcılık ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi'ndeki Hacı Nakkaş Camisi'nin kubbesindeki yuvada bir leyleğin başında poşet olduğunu vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye Köroğlu Arama Kurtarma Derneği, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu İl Temsilciliği ekipleri çağırıldı. Caminin kubbesine halatlarla çıkan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla leyleğin başındaki poşeti çıkardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü yetkilileri, insan kaynaklı etkilerin, doğada birçok zarara neden olduğunu ifade etti. Yetkililer, iklim değişikliği ve su kıtlığı nedeniyle yaban hayvanlarının besin bulamadıklarını ve bu nedenle evsel atıklara yönelmeleri neticesinde kazalarla karşılaştıklarını dile getirdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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