Bolu\'da öğrenciler 200 metrelik Türk bayrağıyla caddede yürüdü

Bolu'da, okullarda yaşanan saldırılara dikkat çekmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 500 öğrenci 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

50. Yıl İzzet Baysal İlköğretim okulu öğrencileri anlamlı bir etkinlik düzenledi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırılarına dikkat çekmek ve 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yaklaşık 500 öğrenci yürüyüş yaptı. 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağını 3. ve 4. Sınıf öğrencileri İzzet Baysal Caddesi boyunca taşıdı. Etkinliğe mehteran takımı da eşlik etti. Yürüyüşe öğrencilerin velileri de katılırken, çevredeki vatandaşlardan da destek geldi. Belediye önünden başlayan yürüyüş, 50. Yıl İzzet Baysal İlköğretim Okulu'nda sona erdi. - BOLU