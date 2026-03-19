Bolu\'da protokol bayramlaştı

Bolu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla valilik binasında geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.

Arife gününde gerçekleştirilen programda Vali Abdulaziz Aydın, makamında kabul ettiği misafirlerle tek tek bayramlaştı. Programda konuşan Vali Aydın, Ramazan ayını huzur ve birlik içerisinde tamamlayıp bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Aydın, "Cenab-ı Allah bizi bayramlaşma için bu kadim binamızda bir araya getirdi. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Nice bayramlara hep birlikte erişiriz inşallah" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programı, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ile güvenlik güçleri katıldı. - BOLU