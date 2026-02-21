Bolu\'da \'Ramazan Sokağı\' etkinlikleri başladı

Bolu'da Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'na 'Ramazan Sokağı' kuruldu. Etkinlikler cuma ve cumartesi günleri, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Bolu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla Kent Meydanı'na Ramazan Sokağı kuruldu. Belediye koordinesinde düzenlenen etkinlikler, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri saat 19: 30'da başlayacak. Program kapsamında; Hacivat-Karagöz gösterileri, Aşuk ile Maşuk atışmaları, semazen gösterileri, çocuk dansları, Nasrettin Hoca gösterileri, meddah performansları, denge cambaz yarışmaları, Bubble Show ve illüzyon gösterileri gibi birçok etkinlik bir ay boyunca devam edecek.

Öte yandan, aynı alana Köroğlu Kadın Emek Pazarı kuruldu. Pazarda, hediyelik eşyalar başta olmak üzere çeşitli ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak. - BOLU