Bolu'da Takla Atan Araçta Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu - Son Dakika
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Yerel

Bolu'da Takla Atan Araçta Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan kurtuldu. İnceleme başlatıldı.

06.05.2025 16:30
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Takla atan araçta burnu bile kanamadı

BOLU - Bolu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters durdu. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ö. idaresindeki 14 ABP 877 plakalı otomobil, şehir merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere de çarparak takla attı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Burnu bile kanamayan sürücüye sağlık ekipleri ambulansta kontrol amaçlı ilk müdahalede bulunuldu. Kaza nedeniyle aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazada hasar alan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu alandan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Takla Atan Araçta Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu - Son Dakika

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