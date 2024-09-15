Bolu'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bolu'da facianın eşiğinden dönüldü: Ormana sıçramadan söndürüldü

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Yeşilyazı-Çağşak köyleri mevkisinde başladı. Otluk alanda rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.