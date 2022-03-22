Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada yürek burkan ayrıntı! Hayatını kaybeden gencin 2 yıl önce ağabeyi de aynı kaderi paylaşmış - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli'nde 19 Mart Cumartesi günü 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan B'nin cenazesi memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

AĞABEYİ DE KAZADA CAN VERMİŞ

Başaran'ın ağabeyi 23 yaşındaki Beytullah B'nin da iki yıl önce Cizre'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KENDİLERİNE AİT OTOBÜSLE SEYAHATE ÇIKMIŞ

Babası, amcası ve diğer aile bireyleri ile kendilerine ait otobüs ile sık sık bu tür seyahatlere çıkan Doğan, Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti.