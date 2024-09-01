Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 3'üncü oldu. - Son Dakika
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Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 3'üncü oldu.

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 51 yaşında olmasına rağmen 45 yaş üstü kategorisinde 3. olarak büyük bir başarı elde etti. Uygur'un uzun süredir yarışmaya hazırlandığı ve başarısının emniyet teşkilatı ve spor dünyasında takdir topladığı belirtildi.

01.09.2024 17:04
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Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 3'üncü oldu.

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Farklı kategorilerde sporcular mücadele etti. Bolu'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli 51 yaşındaki Türker Uygur'da yarışmaya katıldı. 45 yaş üstü kategoride mücadele eden Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3'üncü oldu. Uygur'un, uzun süredir yarışma için hazırlandığı öğrenildi. Uygur'un başarısı emniyet teşkilatında ve spor dünyasında takdir topladı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 3'üncü oldu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 3'üncü oldu. - Son Dakika
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