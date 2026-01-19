Bolu\'da 78 kişiye mezar olan otel faciasının yıl dönümü: "Artık evimde yemek pişmiyor"

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının üzerinden bir yıl geçti. Faciada kızı Lalin ve eşi Ceren Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, "Giden canlarımıza borcumuzu bir nebze olsun ödemiş gibi hissettik ama akşamları evde yalnızsınız. Artık evimde yemek pişmiyor" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan ve Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının birinci yıl dönümünde acılar tazelendi. 78 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili görülen davada sanıklara rekor cezalar verilirken, faciada eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, yaşadığı zorlu süreci ve hukuk mücadelesini anlattı.

"Bir yıllık süreçte büyük bir eksiklik, büyük bir yalnızlık"

Bir yıllık sürecin büyük bir yalnızlık ve eksiklikle geçtiğini belirten Rıfat Doğan, "Bir yıllık süreçte büyük bir eksiklik, büyük bir yalnızlık. En kötüsü de acısıydı. Gerçi biz yasımızı bir tarafa bırakıp davamızın peşinde koşmaya çalıştık ama akşamları yasınız sizi yine buluyor. Davanın sonucuyla bir nebze olsun huzur bulduk. Giden, yiten canlarımıza borcumuzu bir nebze de olsa ödemiş gibi hissettik. Sırtımızdan bir yük hafifledi. Kalktı diyemem çünkü yük kalkacak gibi değil. Ama bu sayede bizde zamanı gelip bu dünyadan göçüp gittiğimizde onların yüzüne bakacak durumumuz olacak" dedi.

"Bu karar emsal oldu"

Mahkemeden çıkan kararın emsal niteliği taşıdığına dikkati çeken Doğan, "Bu çıkan karar emsal oldu. Çevremizde de bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok işletmede bu karar sayesinde her işletme kendine çeki düzen verdi. Dilovası örneğinde gördüğümüz gibi kurumlar da kendine bir çeki düzen verdi. Hemen gerekli sorumluları gözaltına alındı. Bilmediğimiz ve fark etmediğimiz bir çok canın kurtulduğunu düşünüyoruz. Mahkeme heyetine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Baba beni al diyecek çocuğum yok"

Evinde artık yemek pişmediğini ifade eden acılı baba Doğan, "Artık beni, 'Baba beni buraya bırak, baba beni buradan al, dersim var' diye çocuğum ne yazık ki artık yok. 'Gelirken şunlar lazım' diyen bir eşim yok. Artık evimde yemek pişmiyor. Eve gelirken boş eve geliyorsunuz. Akşamları yalnızsınız. Hatıralarınız her zaman zihninizde taze. Sesleri unutmamaya çalışıyorsunuz. Konuşmalarını mimiklerini unutmamaya çalışıyoruz. Bizim elimizden hayatın rengini ve tadını aldılar. Tamamen 5 aymazın suçu bu. 4 tane yönetim kurulu üyesi ve damat genel müdürü. Bunlar para hırsıyla, yapmadıkları yatırımla, vicdansızlıklarıyla kimseyi uyandırmayarak kendileri kolayca çıkıp giderek, bizim canlarımızı elimizden aldılar" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti rekor cezalar vermişti

Dava sürecinde mahkeme heyeti sanıklara ceza yağdırmıştı. Otel sahipleri Halit Ergül, Emine Ergül, Murtezaoğlu Ergül, Genel Müdür Emir Aras, Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "olası kast" hükümleri uygulanmıştı. Mahkeme; otel sahipleri ve üst düzey yöneticiler ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Gülener ve İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun'un da aralarında olduğu isimlere, ölen 34 çocuk için "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet, diğer 44 kişi için ise 44'er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası vermişti. Ayrıca, muhasebe müdürleri, İSG uzmanları, şirket yetkilileri ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 12 yıl ile 22 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. - BOLU