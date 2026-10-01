Bolu Mengen'de 56 köyde 260 güvenlik kameralı sistem kurulacak - Son Dakika
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Bolu Mengen'de 56 köyde 260 güvenlik kameralı sistem kurulacak

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Bolu Mengen\'de 56 köyde 260 güvenlik kameralı sistem kurulacak
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Bolu'nun Mengen ilçesinde 56 köyde 65 noktaya 260 güvenlik kamerası kurulacak. Hayırsever Mustafa Doğan'ın desteği ve Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde yürütülecek çalışmayla köy giriş çıkışları takip edilerek can ve mal güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde köylerin güvenlik ve asayişinin güçlendirilmesi amacıyla 56 köyde 65 farklı noktaya toplam 260 güvenlik kamerası kurulacak.

Mengen ilçesine bağlı köylerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin daha etkin şekilde korunması amacıyla güvenlik kamera sistemi kurulması için çalışma başlatıldı. Hayırsever iş insanı Mustafa Doğan'ın destekleriyle, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 56 köyde belirlenen 65 farklı noktaya toplam 260 güvenlik kamerası yerleştirilecek. Kurulacak sistemle köylerin giriş ve çıkışlarının daha etkin şekilde takip edilmesi hedefleniyor. Güvenlik kameralarının, yaşanabilecek asayiş olaylarının önlenmesinin yanı sıra meydana gelebilecek olayların aydınlatılmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor. Çalışmayla birlikte köylerde güvenlik tedbirlerinin artırılması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin daha etkin şekilde korunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Mengen'de 56 köyde 260 güvenlik kameralı sistem kurulacak - Son Dakika
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