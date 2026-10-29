Bolu Mudurnu\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı öğrenci gösterileriyle kutlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Mudurnu'da düzenlenen törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Kutlama programında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü, katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde coşku ve gurur içerisinde kutlandı.