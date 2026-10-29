Bolu Mudurnu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı öğrenci gösterileriyle kutlandı - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı öğrenci gösterileriyle kutlandı

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Bolu Mudurnu\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı öğrenci gösterileriyle kutlandı
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Bolu Mudurnu\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı öğrenci gösterileriyle kutlandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa ilçe protokolü, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Mudurnu'da düzenlenen törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Kutlama programında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü, katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde coşku ve gurur içerisinde kutlandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatMudurnuGüncelYerelBoluSon Dakika

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