Bolu'nun Mengen ilçesi sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'nun Mengen ilçesi sular altında kaldı

29.06.2022 00:57
Bolu'nun Mengen ilçesi sular altında kaldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde şiddetli sağanak sebebiyle taşan dereler ilçeyi sular altında bıraktı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde şiddetli sağanak sebebiyle taşan dereler ilçeyi sular altında bıraktı. Ev ve iş yerlerini suların bastığı ilçede birçok mahalleye girişler yasaklandı, tomruk deposu da sele kapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen ilçesinde Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi taştı. Taşkınla birlikte ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Cadde ve sokaklarda yaklaşık yarım metre yüksekliğine çıkan sular ev ve iş yerlerini de etkiledi. Evlerde yaşanan su baskınları sebebiyle bazı mahallelere girişler şeritler çekilerek yasaklandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, AFAD, Türk Kızılay, İl Özel İdaresi, Mengen Belediyesi, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Riskli bölgeler tahliye ediliyor

Sel sebebiyle Mengen-Pazarköy yolunun tamamen ulaşıma kapatıldı. Selin etkili olduğu güzergahta bulunan Sazlar köyü ve Yörükler mahallesinde vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden çıkarılarak güvenli bölgelere götürüldüler.

İlçede bulunan bir marketin sorumlusu olan Savaş Kabasakal, "Ben yarım saat önce geldim. Depodaki malları yukarı çıkaralım dedik. 15 dakika dayanabildik. Sonra depo su almaya başladı. Depoda 1 metre 20 santim su var. Çıkarabildiğimiz malları çıkardık ama makineler olduğu için canımızı kurtarmak için kaçtık" diye konuştu. - BOLU

YORUMLAR
500
Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı Bolu'da sağanakla mücadele çalışması sürüyor Bolu'da sağanakla mücadele çalışması sürüyor
Kaynak: İHA

Mengen, Bolu, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'nun Mengen ilçesi sular altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:03:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'nun Mengen ilçesi sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement