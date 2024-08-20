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Bolvadin'de 33 motosiklet trafikten men edildi

Motosikletlerin büyük bölümüne el konulup yediemine teslim edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 33 motosiklet trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 22'nci Trafik Timleri ve Asayiş ekipleri trafik ve asayiş ekipleri tarafından Dişli, Özburun ve Kemerkaya beldelerinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde plakasız, ehliyetsiz olarak araç kullanan ve abart egzozlar ile çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen 33 motosiklet trafikten men edildi. Motosikletlerin büyük bölümüne el konulup yediemine teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, ekiplerin denetimlerine devam edeceğini açıklandı.