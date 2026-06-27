Bolvadin\'de Aşure İkramı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hayırsever vatandaşlar ve esnafın desteğiyle imece usulü toplanan 80 bin lira ile hazırlanan 2 bin kap aşure ve Osmanlı şerbeti vatandaşlara ikram edildi.

Bolvadin ilçesinde Muharrem ayının manevi iklimi, geleneksel aşure etkinliğiyle yaşatılmaya devam ediyor. Hacı Mahmut Camii cemaati öncülüğünde, ilçe esnafı ve hayırsever vatandaşların katkı sağladığı organizasyon için kısa sürede 80 bin lira bağış toplandı.

Toplanan desteklerle dev kazanlarda özenle hazırlanan aşureler ve Osmanlı şerbeti, gün boyunca kurulan alanlarda yaklaşık 2 bin kişiye dağıtıldı. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı etkinlik, Bolvadinli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Muharrem ayının bereketini hep birlikte paylaşan ilçe halkı, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birine daha imza attı. - AFYONKARAHİSAR