İzinsiz sondaj yaparak sıcak su arayan firmaya belediye \'dur\' dedi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediye tarafından Heybeli Termal Tesisleri mücavir alanında izinsiz yapılan sıcak su sondaj çalışması durdurularak, sondaj aracını ekipler tarafından mühürlendi.

Bolvadin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Heybeli Termal Bölgemizde bulunan jeotermal kaynaklarımızı korumak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.Bu çerçevede imar sahamıza tecavüz edilerek izinsiz şekilde açılmaya kalkılan sondaj kuyularına müdahale ettik. Heybeli Termal Tesisleri mücavir alanında izinsiz yapılan sıcak su sondaj çalışmasını durdurarak, sondaj aracını ekiplerimiz tarafından mühürledik. Heybeli, Bolvadin'imizin en kıymetli doğal zenginliklerinden biridir. Bu kaynaklar sadece bugünün değil, gelecek nesillerimizin de emanetidir. Bize atalarımızdan miras kalan, gelecek nesillerimize emanet edeceğimiz Heybeli Termalimizin hakkını sonuna kadar savunacak; bu değerli kaynağımızı korumak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz.

Ruhsatsız, izinsiz veya mevzuata aykırı hiçbir kuyu ve sondaj faaliyetine müsaade etmeyeceğiz. Termal su kaynaklarımızı korumak, Bolvadin'imizin geleceğine sahip çıkmaktır.

Doğal zenginliklerimizi korumaya, Heybeli Termal Havzamızdaki denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR