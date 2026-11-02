Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, Atatürk İlkokulu'nda 1. sınıflarla ilgilendi - Son Dakika
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, Atatürk İlkokulu'nda 1. sınıflarla ilgilendi

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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, Atatürk İlkokulu\'nda 1. sınıflarla ilgilendi
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, haftanın ilk mesai gününde Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek İstiklal Marşı törenine katıldı. Keleş, törenin ardından 1. sınıf öğrencileriyle sohbet etti ve okul idaresinden eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin brifing aldı.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, haftanın ilk gününde Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Haftanın ilk mesai gününde Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen geleneksel İstiklal Marşı törenine katılan Keleş, törenin ardından okul içerisindeki incelemelerine başladı.

Tören vesilesiyle sınıfları da tek tek ziyaret eden Keleş, özellikle 1. sınıf öğrencileriyle ders ortamında yakından ilgilendi. Minik öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Keleş, eğitim hayatına yeni adım atan çocukların heyecanına ortak oldu.

Ziyaretin devamında okulun fiziki alanlarında incelemelerde bulunan Keleş, okul idaresinden yürütülen çalışmalar, sosyal etkinlikler ve genel eğitim-öğretim süreçleri hakkında brifing aldı. Gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından okul yönetimi ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyen Müdür Keleş, okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA
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