Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, DYK kursları ile 2027 LGS hazırlıklarını inceledi - Son Dakika
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Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, DYK kursları ile 2027 LGS hazırlıklarını inceledi

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Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, DYK kursları ile 2027 LGS hazırlıklarını inceledi
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Hasan Gemici ve Hacı Ali Meryem Birdane ortaokullarını ziyaret ederek DYK kurslarını inceledi. İncelemede kurs düzeni, öğrenci katılımı, MEBİ dijital çalışmaları ile 2027 LGS ve İOKBS hazırlıkları değerlendirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) yürütülen eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin akademik başarı süreçleri yerinde incelendi.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, hafta sonu mesaisinde Hasan Gemici Ortaokulu ve Hacı Ali Meryem Birdane Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında sınıfları ve kurs alanlarını gezen İlçe Müdürü Keleş, yürütülen çalışmaları yakından inceleyerek yetkililerden ve öğretmenlerden bilgi aldı.

İncelemelerde kursların düzeni ve intizamı, derslerin işlenişi, öğrenci katılımı ve eğitim faaliyetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi konuları ele alındı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Dijital Eğitim Platformu (MEBİ) üzerinden sürdürülen dijital çalışmalar ile 2027 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve 2027 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) hazırlıkları değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, DYK kursları ile 2027 LGS hazırlıklarını inceledi - Son Dakika
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