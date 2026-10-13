Bolvadin Özburun'da iki araç cenaze cemaatinin gölgelik alana girişini engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolvadin Özburun'da iki araç cenaze cemaatinin gölgelik alana girişini engelledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolvadin Özburun\'da iki araç cenaze cemaatinin gölgelik alana girişini engelledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde gasilhane yanındaki gölgelik alana park edilen iki sivil araç, cenazeye katılan cemaatin içeri girmesini engelledi. Sıcakta gölgelikten yararlanamayan yaşlılar duvar diplerine oturmak zorunda kalırken çevre sakinleri tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'ın gasilhane yanındaki üstü kapalı alana duyarsız sürücüler tarafından park edilen araçlar, cenazeye katılan vatandaşları mağdur etti.

Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, gasilhanenin hemen yan kısmında bulunan ve cenaze nakil aracının yanı sıra olumsuz hava şartlarında vatandaşların sığınabilmesi amacıyla tasarlanan gölgelik alan, sorumsuz sürücülerin adeta hususi otoparkı haline geldi. Gölgelik alanın içine çekilen iki sivil araç nedeniyle cenazeye katılan cemaat içeri giremedi. Sıcak havanın etkili olduğu saatlerde düzenlenen cenaze merasiminde, gölgelik alandan yararlanamayan bilhassa yaşlı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Güneş altında kalmaktan korunamayan yaşlıların, çaresizce duvar diplerine ve yol kıyılarına oturarak beklemek zorunda kaldıkları görüldü.

Yaşanan bu olay karşısında çevre sakinleri ise tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: İHA
ÖzburunGüncelUlaşımYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm Soruşturma başlatıldı Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:44:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bolvadin Özburun'da iki araç cenaze cemaatinin gölgelik alana girişini engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei