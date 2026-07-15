15 Temmuz'da birlik ve demokrasi vurgusu - Son Dakika
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15 Temmuz'da birlik ve demokrasi vurgusu

15 Temmuz\'da birlik ve demokrasi vurgusu
15.07.2026 10:10
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Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M. Bora Zor, 15 Temmuz'un demokrasiye sahip çıkmanın önemini gösterdiğini belirterek hukuk devleti, milli irade ve toplumsal birlik çağrısı yaptı; şehitler ve gaziler anıldı.

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M. Bora Zor, 15 Temmuz'un demokrasiye sahip çıkmanın önemini gösterdiğini belirterek hukuk devleti, milli irade ve toplumsal birlik çağrısı yaptı.

Bora Zor,"15 Temmuz, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Hukuk devleti ilkesini korumak ve demokratik değerlere bağlı kalmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

"Birlik ve beraberlik önemini koruyor"

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Zor, "Farklı düşüncelere sahip olsak da ülkemizin ortak değerleri etrafında birlik içinde hareket etmek, geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Şehitler ve gaziler anıldı

Mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anan Bora Zor, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; ülkemizin huzuru, demokrasisi ve birlik içinde geleceğe yürümesi temennisiyle tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da birlik ve demokrasi vurgusu - Son Dakika

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