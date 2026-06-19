Amasya Boraboy Gölü'nde Yangın ve Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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Amasya Boraboy Gölü'nde Yangın ve Kurtarma Tatbikatı

19.06.2026 17:34  Güncelleme: 18:59
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Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü'nde Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde itfaiye ve su altı kurtarma ekipleri tarafından yangın söndürme ve boğulma kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü'nde Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

12-22 Haziran günleri arasında düzenlenen Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali dolayısıyla Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ile su altı kurtarma ekiplerince Borabay Gölü'nde tatbikat yapıldı. Programa, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve vatandaşlar katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği Borabay Gölü kenarındaki bir evde çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü, gölde balık tutarken suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar da su altı ekiplerince kurtarıldı.

Tatbikata ilişkin değerlendirmede bulunan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Boraboy Gölü'nde bulunduklarını, Boraboy Gölü'nün tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan önemli bir destinasyon olduğunu dile getirdi.

Başkan Sevindi, belediye ekiplerinin burada başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiğini ifade ederek, Amasya'nın Milli Mücadele tarihindeki önemine dikkati çekerek, "107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan Amasya'ya gelerek bağımsızlık meşalesini yaktı. Amasya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahiptir. Bugün de Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasya Boraboy Gölü'nde Yangın ve Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika

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