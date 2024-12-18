Borç Kavgası: Otomobil Kurşunlandı - Son Dakika
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Yerel

Borç Kavgası: Otomobil Kurşunlandı

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İzmir'de alacağını tahsil edemeyen kişi, borçlusunun otomobilini kurşunlayarak kaçtı, yakalandı.

18.12.2024 11:47
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Alacağını tahsil edemeyince otomobilini kurşunlayıp böyle kaçtı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, alacağını tahsil edemediği borçlusunun otomobilini kurşunladı. Şüphelinin kaçış anı sokaktaki güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı.

Olay 16 Aralık gecesi Buca ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilinin kurşunlandığını fark eden A.K. adlı vatandaş polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin A.Y. olduğunu tespit etti.

Adresi belirlenen A.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, A.K.'den alacağını tahsil edemediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yerel, İzmir, Buca, Suç, Son Dakika

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