Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'dan AK Parti'ye Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'dan AK Parti'ye Sert Yanıt

12.06.2025 18:24  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında, çalışanlarına destek olmak için evini satma fedakarlığı yaptığını, ancak bunun bazı kesimlerce şov olarak nitelendirildiğini ifade etti. Orhan, AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'in açıklamalarını eleştirerek, Borçka'nın yalnızca CHP'li bir belediyeye sahip olmasından dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, kendisini şov yapmakla eleştiren AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'e "Çalışanı için evini satmak ya da fedakarlık yapmak, bazılarına göre şov, bazılarına göre demagoji olabilir. Ancak bu, Borçka için ve belediye başkanı olarak üzerime düşen görevdir" dedi.

Çelik, AK Parti Borçka İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın, "merkezi yönetim tarafından CHP'li seçmenin cezalandırıldığı, belediyenin mali kıskaca alındığı, yıllardır AK Partili belediye yönetimlerinin ödemediği borçların kendilerinden tahsil edildiği, personel maaşlarını ödeyemedikleri, bu yüzden kendisine ait bir daireyi satacağı" şeklindeki sözlerini eleştirmişti.

Başkan Orhan, Çelik'in eleştirilerine yanıt vererek, "23 yıldır ülkeyi yönetenlerin getirdiği tablo ortadayken, Borçka Belediye Başkanı olarak yaptığım basın açıklaması ve çalışanlarımız için evimi satışa çıkarmam son dönemde gündem oldu. Bu durum bazılarını rahatsız etmeye başladı. Çünkü çalışanı için evini satmak ya da fedakarlık yapmak, bazılarına göre şov, bazılarına göre demagoji olabilir. Ancak bu, Borçka için ve belediye başkanı olarak üzerime düşen görevdir" diye konuştu.

"AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in ilçemizde yaptığı açıklamalar sadece bir belediye başkanını değil, doğrudan Borçka halkının iradesini hedef almıştır" diyen Orhan, şunları ifade etti:

"Açıkça şu mesaj verilmiştir: AKP'li belediyelere devletin tüm imkanlarını sunarız, CHP'li belediyelere ise nefes aldırmayız. Bu sözler, Borçka'ya hizmetin olmayacağı anlamına gelir. Çünkü Borçka'da CHP'li bir belediye var. Bu yaklaşım, sadece demokrasiye değil, devletin tarafsızlığına da gölge düşürmektedir. Bu tehdidi not ettik. Unutmayın halkın iradesine sopa gösteren her zihniyet, eninde sonunda halkın tokadını yer.

Çalışanlarımız için her şeyi yaptık. Borçka Belediyesi olarak çalışanlarımızın maaşlarını ödeyebilmek için her yolu denedik. Ben şahsen evimi satışa çıkardım. Çünkü merkezi idare, daha önce yüzde 40'lık kesinti uygulamaya başladı. Buna rağmen hala 'şov yapıyorsunuz' diyenler varsa, önce yıllardır bu halka verdikleri ama tutmadıkları sözlerin hesabını versinler."

"Verilen sözler nerede?"

Faruk Çelik tarafından 'yapıyoruz, getiriyoruz' denilen sözlerin tutulmadığını da vurgulayan Orhan, "1990'lardan beri her seçim döneminde söz verilen Macahel (Camili) Tüneli, Güreşen Köprüsü, Maradit (Muratlı) Sınır Kapısı nerede?  Doğal gaz ne zaman gelecek? Arhavi, Şavşat, Ardanuç doğal gazla ısınıyor, Borçka hala kömürle ısınıyor. Geçmişe bakınca sözlerinize güvenemiyoruz. Çünkü siz, cezalandırmayı tercih ettiniz. Şavşat, Arhavi ve Ardanuç'a öz evlat muamelesi yaparken, Borçka'yı üvey evlat yerine bile koymadınız. Ama her Artvin ziyaretinizde bize karşı yaptığınız açıklamalar, taraflı tutumunuzu açıkça gösteriyor" diye konuştu.

"Tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz" diyen Orhan, "Altyapı (su, kanalizasyon, yağmur suyu) tamamlandı. Meydan projesi tamamlandı. Yolları genişlettik. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve asma köprüler yaptık. Sayısız etkinlik düzenledik, Borçka'yı Türkiye'ye ve dünyaya tanıttık. Borçka'da yaşayanlar kadar il dışında yaşayan hemşerilerimiz de bu değişimi görüyor ve söylüyor 'Borçka'nın çehresi değişti' diyorlar" diye ifade etti.

"Hizmette ayrımcılık yapıyorsunuz"

"Sayın Çelik'e bir hatırlatma diyerek" sözlerine devam eden Orhan, "'Silkeleyin', 'topal ördek' gibi sözlerinizi unutmadık. Bir kez olsun Borçka Belediyesi'ni ziyaret etmediniz. Benimle muhatap olmadınız. CHP'li belediye başkanları sizin için hala birer 'öteki' mi? Siz sadece AKP'li belediyelerin değil, tüm Artvin'in vekilisiniz. Ama 6 ilçeyi yok sayıyorsunuz. Bu tavrınız, AKP'ye oy verenler de dahil olmak üzere tüm Artvinlilerin dikkatini çekiyor. Belediyeleri düşman gibi görmek, sadece sizi küçültür. Oysa biz; AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, tüm partiler ve sivil toplum kuruluşları olarak birlikte Artviniz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama Artvin sevdası ortak paydamızdır. Bunu yerel seçim sonuçlarında zaten görmeliydiniz. Sözümüz de mücadelemiz de sizden büyüktür. Beni bu koltuğa Borçka halkı getirdi. Görevden almak da onların iradesine bağlıdır. 'Yapamıyorsanız bırakın' demek kolay. Ama Borçka'da yapılanları görmek için gelip yerinde incelemeniz gerekir. Biz iki dönemdir Borçka halkının teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Bu iradeye saygı göstermeyenler, gelecek seçimde hak ettikleri cevabı alacaklardır" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Faruk Çelik, Ercan Orhan, AK Parti, Belediye, Politika, Ekonomi, Borçka, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'dan AK Parti'ye Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti

18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
18:09
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar
Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
23:54
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
23:40
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
23:39
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
23:28
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
23:21
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
23:14
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 19:23:33. #7.13#
SON DAKİKA: Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'dan AK Parti'ye Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.