Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'dan AK Parti'ye Sert Yanıt

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, kendisini şov yapmakla eleştiren AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'e "Çalışanı için evini satmak ya da fedakarlık yapmak, bazılarına göre şov, bazılarına göre demagoji olabilir. Ancak bu, Borçka için ve belediye başkanı olarak üzerime düşen görevdir" dedi.

Çelik, AK Parti Borçka İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın, "merkezi yönetim tarafından CHP'li seçmenin cezalandırıldığı, belediyenin mali kıskaca alındığı, yıllardır AK Partili belediye yönetimlerinin ödemediği borçların kendilerinden tahsil edildiği, personel maaşlarını ödeyemedikleri, bu yüzden kendisine ait bir daireyi satacağı" şeklindeki sözlerini eleştirmişti.

Başkan Orhan, Çelik'in eleştirilerine yanıt vererek, "23 yıldır ülkeyi yönetenlerin getirdiği tablo ortadayken, Borçka Belediye Başkanı olarak yaptığım basın açıklaması ve çalışanlarımız için evimi satışa çıkarmam son dönemde gündem oldu. Bu durum bazılarını rahatsız etmeye başladı. Çünkü çalışanı için evini satmak ya da fedakarlık yapmak, bazılarına göre şov, bazılarına göre demagoji olabilir. Ancak bu, Borçka için ve belediye başkanı olarak üzerime düşen görevdir" diye konuştu.

"AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in ilçemizde yaptığı açıklamalar sadece bir belediye başkanını değil, doğrudan Borçka halkının iradesini hedef almıştır" diyen Orhan, şunları ifade etti:

"Açıkça şu mesaj verilmiştir: AKP'li belediyelere devletin tüm imkanlarını sunarız, CHP'li belediyelere ise nefes aldırmayız. Bu sözler, Borçka'ya hizmetin olmayacağı anlamına gelir. Çünkü Borçka'da CHP'li bir belediye var. Bu yaklaşım, sadece demokrasiye değil, devletin tarafsızlığına da gölge düşürmektedir. Bu tehdidi not ettik. Unutmayın halkın iradesine sopa gösteren her zihniyet, eninde sonunda halkın tokadını yer.

Çalışanlarımız için her şeyi yaptık. Borçka Belediyesi olarak çalışanlarımızın maaşlarını ödeyebilmek için her yolu denedik. Ben şahsen evimi satışa çıkardım. Çünkü merkezi idare, daha önce yüzde 40'lık kesinti uygulamaya başladı. Buna rağmen hala 'şov yapıyorsunuz' diyenler varsa, önce yıllardır bu halka verdikleri ama tutmadıkları sözlerin hesabını versinler."

"Verilen sözler nerede?"

Faruk Çelik tarafından 'yapıyoruz, getiriyoruz' denilen sözlerin tutulmadığını da vurgulayan Orhan, "1990'lardan beri her seçim döneminde söz verilen Macahel (Camili) Tüneli, Güreşen Köprüsü, Maradit (Muratlı) Sınır Kapısı nerede? Doğal gaz ne zaman gelecek? Arhavi, Şavşat, Ardanuç doğal gazla ısınıyor, Borçka hala kömürle ısınıyor. Geçmişe bakınca sözlerinize güvenemiyoruz. Çünkü siz, cezalandırmayı tercih ettiniz. Şavşat, Arhavi ve Ardanuç'a öz evlat muamelesi yaparken, Borçka'yı üvey evlat yerine bile koymadınız. Ama her Artvin ziyaretinizde bize karşı yaptığınız açıklamalar, taraflı tutumunuzu açıkça gösteriyor" diye konuştu.

"Tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz" diyen Orhan, "Altyapı (su, kanalizasyon, yağmur suyu) tamamlandı. Meydan projesi tamamlandı. Yolları genişlettik. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve asma köprüler yaptık. Sayısız etkinlik düzenledik, Borçka'yı Türkiye'ye ve dünyaya tanıttık. Borçka'da yaşayanlar kadar il dışında yaşayan hemşerilerimiz de bu değişimi görüyor ve söylüyor 'Borçka'nın çehresi değişti' diyorlar" diye ifade etti.

"Hizmette ayrımcılık yapıyorsunuz"

"Sayın Çelik'e bir hatırlatma diyerek" sözlerine devam eden Orhan, "'Silkeleyin', 'topal ördek' gibi sözlerinizi unutmadık. Bir kez olsun Borçka Belediyesi'ni ziyaret etmediniz. Benimle muhatap olmadınız. CHP'li belediye başkanları sizin için hala birer 'öteki' mi? Siz sadece AKP'li belediyelerin değil, tüm Artvin'in vekilisiniz. Ama 6 ilçeyi yok sayıyorsunuz. Bu tavrınız, AKP'ye oy verenler de dahil olmak üzere tüm Artvinlilerin dikkatini çekiyor. Belediyeleri düşman gibi görmek, sadece sizi küçültür. Oysa biz; AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, tüm partiler ve sivil toplum kuruluşları olarak birlikte Artviniz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama Artvin sevdası ortak paydamızdır. Bunu yerel seçim sonuçlarında zaten görmeliydiniz. Sözümüz de mücadelemiz de sizden büyüktür. Beni bu koltuğa Borçka halkı getirdi. Görevden almak da onların iradesine bağlıdır. 'Yapamıyorsanız bırakın' demek kolay. Ama Borçka'da yapılanları görmek için gelip yerinde incelemeniz gerekir. Biz iki dönemdir Borçka halkının teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Bu iradeye saygı göstermeyenler, gelecek seçimde hak ettikleri cevabı alacaklardır" dedi.