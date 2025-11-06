Borçka Tiyatro Festivali Kültürel Yaşamı Zenginleştiriyor - Son Dakika
Borçka Tiyatro Festivali Kültürel Yaşamı Zenginleştiriyor

06.11.2025 10:05
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, 19-26 Ekim arasında gerçekleştirilen tiyatro festivali ile ilçenin kültürel yaşamına katkı sağladıklarını ve festivale ulusal ve uluslararası ilginin yoğun olduğunu belirtti. Festival, sanatı halka sunarak toplumu bir araya getirdi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, 19–26 Ekim arasında düzenlenen tiyatro festivaliyle ilçenin kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandırdıklarını belirterek, "Festival Borçka'yı birbirine kaynaştırdı, sanat aracılığıyla ilçemizi ulusal ve uluslararası alanda görünür hale getirdik" dedi.

Borçka Tiyatro Festivali, 19–26 Ekim arasında gerçekleştirildi. Belediye binası önünden başlayıp tarihi Kırmızı Asma Köprüde son bulan görkemli bir yürüyüşle açılan festival süresince, tiyatro salonu bulunmayan Borçka, adeta bir açık hava sahnesine dönüştü. Bir hafta boyunca kentin farklı noktalarında çeşitli tiyatro oyunları sahnelendi; yaratıcı atölyeler, söyleşiler ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Borçka'nın kültürel tanıtımına büyük katkı sağlayan festival hem ilçe halkından hem de çevre illerden gelen sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Dört gün süren sanat şöleni, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, festivale ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"19-26 Ekim tarihleri arasında yapmış olduğumuz tiyatro festivalini sağlıkla bitirdik ve bu festival Borçka'yı birbirine kaynaştırdı. Aynı zamanda Borçka'yı bütün illerde ve sanat camiasında, büyük kentlerde görünür hale getirdi. Yaklaşık 4 yıldır tiyatro festivali yapıyoruz. İkisini ulusal düzeyde, iki tanesini de uluslararası düzeyde bir tiyatro festivali olarak gerçekleştirdik. Bu yıl yapmış olduğumuz Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Filistin'den de ekipler katılarak Filistin'i de gündeme getirdi. Vatandaşların Filistin'le ilgili görüşlerini doğrudan Filistinlilerin ağzından duymaları son derece iyi oldu.

"Tiyatroya hiç gitmeyen, tiyatroyu bilmeyen insanlara da ulaşabildik"

Tiyatrocular aynı zamanda Borçka'nın çeşitli köylerinde ve yakın çevredeki ilçelerde gösteriler yaptı, tiyatro sunumları gerçekleştirdi. Oralarda tiyatroya hiç gitmeyen, tiyatroyu bilmeyen insanlara da ulaşabildik. Aynı zamanda çocuk oyunları ve kukla gösterileriyle sosyal tesislerimizde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptık. Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan ve çeşitli yerlerden tiyatro ekipleri gelerek hem Borçkamızı tanımış oldular hem de Borçka'yla ilgili fikir sahibi oldular. Birçok gözlemci Borçka'ya geldi. Üniversite hocaları tiyatro festivalimizi izleyip değerlendirdiler."

Kaynak: ANKA

