Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kavaklıdere Mahallesi\'nde incelemelerde bulundu

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31 Mart yerel seçimlerinin en çok konuşulan görüntülerine ilişkin soruşturma

İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, seçim sonrası mahallelere gerçekleştirdiği teşekkür gezilerine eski köy yerleşimi olan Kavaklıdere ile devam etti. Muhtar Ömer Kaça ile birlikte sokakları gezen Başkan Eşki, mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kavaklıdere Mahallesi'nde gerçekleştirdiği inceleme gezisinde taziye evi ve pazaryerinde yaşanan sorunları yerinde tespit eden Başkan Ömer Eşki, eksiklerin giderilmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Taziye evinde düzenlenen kursu da ziyaret eden Başkan Eşki, kursa katılan kadınlarla tek tek sohbet etti.

Mahallelerde muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini söyleyen Başkan Ömer Eşki, "Kavaklıdere Mahallesi'nde sokakları gezerek yerinde tespitler yaptık. Yolların bakım onarımı ile taziye evinde bulunan eksikleri belirledik. Pazaryerinin kullanışlı hale gelebilmesi için yapılabileceklere yerinde karar verdik. Kavaklıdere'nin eksiklerini tamamlayarak yepyeni bir hale getireceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Eşki'ye teşekkür eden Muhtar Kaça da "Bugün başkanımızdan müjdeler aldım. Yollarımızda, sağlık ocağına kadar her konuda mahallemiz ile ilgilenecek. Çok sevinçli ve mutluyum" diyerek düşüncelerini dile getirdi.