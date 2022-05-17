Boş baklavadan sonra şimdi de yarım ekmek ve yarım simit satışı başladı

Türkiye'deki artan enflasyon nedeniyle dilim karpuz ve boş baklava satışları gündemde yerini korurken, Menteşe ilçesinde hizmet veren bir büfede yarım ekmek ve simit satmaya başlandı.

"BÜTÜN EKMEK ALAMAYACAK İNSANLARIMIZ VAR"

Yarım ekmek ve yarım simide talebin çok olduğunu belirten büfe işletmecisi Sabahattin Yılmaz, şunları söyledi:

"Muğla'da yarım ekmek, yarım simit kampanyasını başlattık. Öğlen memurlar yemeğe geldiğinde, bütün ekmek alamayacak olan insanlarımız da var. Yarım ekmeğin tanesi 1,50 TL. Ayrıca şu anda ekonomik durumdan dolayı milletin alım gücü de düştü.

"YARIM SİMİDE TALEP OLUYOR"

Bu yüzden yarım ekmek, yarım simide talep oluyor. Undaki artıştan dolayı ekmek ve simit fiyatları da arttı. Vatandaşlar da 'Yarım ekmeğe, yarım simide düştük' diye tepki gösteriyor."