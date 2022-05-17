Boş baklavadan sonra şimdi de yarım ekmek ve yarım simit satışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Boş baklavadan sonra şimdi de yarım ekmek ve yarım simit satışı başladı

17.05.2022 17:25

Artan enflasyon ve alım gücünün düşmesi sonucu satılmaya başlayan boş baklava, dilim karpuz gündemdeki yerini hala korurken, Muğla'da bir büfede ise yarım ekmek ve yarım simit satışı yapılmaya başlandı. Büfenin işletmecisi yaptığı açıklamada, "Ekonomik durumdan dolayı milletin alım gücü düştü. Bu yüzden yarım ekmek, yarım simide talep oluyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki artan enflasyon nedeniyle dilim karpuz ve boş baklava satışları gündemde yerini korurken, Menteşe ilçesinde hizmet veren bir büfede yarım ekmek ve simit satmaya başlandı.

"BÜTÜN EKMEK ALAMAYACAK İNSANLARIMIZ VAR"

Yarım ekmek ve yarım simide talebin çok olduğunu belirten büfe işletmecisi Sabahattin Yılmaz, şunları söyledi:

"Muğla'da yarım ekmek, yarım simit kampanyasını başlattık. Öğlen memurlar yemeğe geldiğinde, bütün ekmek alamayacak olan insanlarımız da var. Yarım ekmeğin tanesi 1,50 TL. Ayrıca şu anda ekonomik durumdan dolayı milletin alım gücü de düştü.

"YARIM SİMİDE TALEP OLUYOR"

Bu yüzden yarım ekmek, yarım simide talep oluyor. Undaki artıştan dolayı ekmek ve simit fiyatları da arttı. Vatandaşlar da 'Yarım ekmeğe, yarım simide düştük' diye tepki gösteriyor."

Muğla'da bir büfede yarım ekmek ve yarım simit satışı yapılmaya başlandı
YORUMLAR
500
Çin, Kuantum-güvenlikli ve 'Hacklenemez' Akıllı Telefon Satışına Başladı Çin, Kuantum-güvenlikli ve 'Hacklenemez' Akıllı Telefon Satışına Başladı 'Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali' yarın başlıyor 'Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali' yarın başlıyor
Kaynak: ANKA

Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boş baklavadan sonra şimdi de yarım ekmek ve yarım simit satışı başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:20 Bakan Varank'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: Boş baklavadan sonra şimdi de yarım ekmek ve yarım simit satışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement