Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp, toprağa gömen şüpheli adliyeye sevk edildi
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğup öldürdükten sonra toprağa gömen Fırat Yıldızhan polis gözaltına alındı. Şüpheli Fırat Yıldızhan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, dün boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek, konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i, evinin önünde otomobille alarak, Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada Fırat Yıldızhan ve boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf ettiği iddia edilen Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanından Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Saliha Gizem'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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