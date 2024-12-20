Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı İntihar Etti

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HABER: Esma Turan

(MUĞLA)- Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı bıçaklayarak öldüren Muhittin Kıvrık'ın, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta, 26 Ağustos sabahı saat 08.00 sıralarında, park halindeki otomobilde Muhittin Kıvrık ile boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık arasında çıkan tartışmada Muhittin Kıvrık 2 çocuk annesi eşi Senem Kıvrık'ı karnından bıçaklayıp kaçmıştı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İkizce Mahallesi yakınlarında bir ormanlık alanda yakalanan zanlı ise tutuklanmıştı.

Kıvrık'ın, tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nde dün akşam saatlerinde intihar ederek ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.