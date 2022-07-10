Bosna Hersek'in doğusunda Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ve ölüm yolu olarak bilinen orman yolunda düzenlenen 3 günlük "Barış Yürüyüşü"ne 3 bin kişi katıldı. Katılımcılar, Sapına bölgesi yakınlarındaki Nezuk köyünden başlayan ve 3 gün süren yürüyüşün ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek, soykırımda hayatını kaybedenler için dualar etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Bosna Hersek'te Barış Yürüyüşü sona erdi - Son Dakika

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