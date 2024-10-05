Bosna Hersek'te Yerel Seçimler Sel Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Yerel Seçimler Sel Nedeniyle Ertelendi

Bosna Hersek\'te Yerel Seçimler Sel Nedeniyle Ertelendi

Bosna Hersek'in sel felaketinden etkilenen 4 belediyesindeki yerel seçimler ertelendi. Selde can kaybı 16'ya yükselirken, kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

05.10.2024 16:23  Güncelleme: 16:42
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Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu, Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlerin sel felaketinden en çok etkilenen 4 belediyede erteleneceğini açıkladı. Selde can kaybı 16'ya yükseldi.

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerini vuran sel felaketinde bilanço artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre selden en fazla etkilenen Jablanica'da 12 kişi hayatını kaybetti. Jablanica'ya bağlı Donja Jablanica köyünde kurtarma ekipleri, sel ve heyelan sonucu hayatını kaybeden evli bir çiftin cenazelerini birbirlerine sarılmış halde buldu. Hayatını kaybedenler arasında 29 yaşında hamile bir kadının da yer aldığı belirtildi. Fojnica'da 3, Konjic'te ise 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16'ya yükseldi.

Hersek Neretva Kantonunda kayıp durumdaki 10 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

4 belediyede seçimler ertelendi

Selden etkilenen bölgelerde "doğal afet" durumu ilan edilirken, kriz komitesi kuruldu. Yarın Bosna Hersek genelinde belediye başkanları ve belediye meclisi üyelerinin belirleneceği yerel seçimler, Jablanica, Konjic, Kiseljak ve Kresevo belediyelerinde ertelendi. Söz konusu belediyelerde seçimler, şartların normale dönmesinin ardından belirlenecek ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. Fojnica Belediyesinde ise 3 noktada seçimler ertelendi. Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu, ülkenin geri kalanında yerel seçimlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasının beklendiğini belirtti.

Bosna Futbol Federasyonu (NFSBIH) da sel nedeniyle tüm maçların ertelendiğini duyurdu. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bosna Hersek'te Yerel Seçimler Sel Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika

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