Bostanlı Pazarı'ndaki İhaleye Tepki: Esnaf Eylemde
Yerel

Bostanlı Pazarı'ndaki İhaleye Tepki: Esnaf Eylemde

Bostanlı Pazarı\'ndaki İhaleye Tepki: Esnaf Eylemde
20.10.2025 12:37  Güncelleme: 12:42
Karşıyaka'da Bostanlı Pazarı'nın işletme hakkının özel bir firmaya devredilmesine karşı çıkan esnaf, belediye önünde protesto düzenledi. Yasal sürecin yok sayıldığı iddiaları gündemde.

Karşıyaka'nın simgesi haline gelen Bostanlı Pazarı'nın haftada iki güne çıkarılması ve alanın bir şirkete devredilmesi planı, pazarcı esnafının tepkisine neden oldu. Karşıyaka Belediyesi önünde toplanan esnaf, başkanı protesto etti.

Karşıyaka Belediyesi'nin, ilçenin simgelerinden olan Bostanlı Pazaryeri'nin işletme hakkının belediye şirketi Kent A.Ş. üzerinden özel bir firmaya devretmesine karşı çıkan pazarcılar, Karşıyaka Belediyesi önünde eylem gerçekleştirdi. İzmir Pazarcılar Odası ve İzmir Pazarcılar Derneği tarafından gerçekleşen eylemde, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler'e tepki gösterildi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Karşıyaka Belediyesi ve bağlı şirketi Kent A.Ş.'nin "tekstil fuarı" adı altında Bostanlı Pazaryeri'ndeki bin 300 tezgahı usulsüz biçimde satışa çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Dernek Başkanı Faysal Acar, "Ne meclis kararı var ne encümen onayı. 30 yıllık emeğimizi kimse parayla satamaz" diyerek yasal sürecin yok sayıldığını ileri sürdü.

'Tekstil fuarı' adıyla satış yapıldığı öne sürüldü

Acar, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'nin geçtiğimiz hafta "Tekstil Fuarı" adı altında bir duyuru yaptığını belirterek, bu etkinliğin "kelime oyunlarıyla gizlenmiş bir satış operasyonu" olduğunu iddia etti. " Konak'taki Mistral Kulesi'nin 42'nci katında bulunan bir hukuk bürosu aracılığıyla randevulu tezgah satışı yapıldığı, her bir tezgah için 800 bin TL nakit talep edildiği bilgisi bize ulaştı" diyen Acar, bu işlemlerin tamamen şeffaflık ve yasal denetimden yoksun olduğunu savundu.

"Ne meclis kararı ne ihale süreci var"

Dernek açıklamasında, satış süreciyle ilgili yasal hiçbir dayanağın bulunmadığı da vurgulandı. Acar, "Ne belediye meclis kararı var ne encümen kararı ne de ilgili komisyonlardan bir onay. Askıya çıkarılmış bir duyuru, noter huzurunda yapılmış bir tebliğ ya da ihale süreci yok. Bu durumda yapılan işlem hem hukuka hem de kamu vicdanına aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"Ödemeyenlerin yerleri başkalarına devredilecek" iddiası

Dernek, esnafa yapılan uyarılarla bugün mesai bitimine kadar 800 bin TL ödenmezse, tezgahların başka kişilere devredileceğinin söylendiğini öne sürdü.

Acar, "Pazarcı sicil kaydı, vergi levhası veya esnaf kaydı olmayan kişilere bu yerlerin verilmesi planlanıyor. Bu durum bin 300 aileyi etkileyecek büyük bir mağduriyet doğurur. Esnafı birbirine düşürecek, huzuru bozacak bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

Dernekten çağrı: "Belgeler kamuoyuna açıklansın"

İzmir Pazarcılar Derneği, Karşıyaka Belediyesi'nden ve Kent A.Ş.'den, satışla ilgili tüm karar, ödeme, tahsis ve fatura belgelerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Dernek açıklamasında, "Meclis ve encümen kararı yoksa işlem durdurulmalıdır. Esnafın hakkını satmaya kalkışanlar bunun hesabını yargı önünde verir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Bostanlı, Belediye, Politika, Ekonomi, Yerel, Hukuk, izmir

Son Dakika Yerel Bostanlı Pazarı'ndaki İhaleye Tepki: Esnaf Eylemde - Son Dakika

Bostanlı Pazarı'ndaki İhaleye Tepki: Esnaf Eylemde
