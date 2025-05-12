Boston\'da Akademik İş Birliği Toplantısı

Boston Üniversitesi Fotonik Merkezi, önemli bir akademik buluşmaya ev sahipliği yaptı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında seçkin bir heyetin ağırlandığı toplantıya, Harvard Üniversitesi, MIT ve Boston Üniversitesinden çok sayıda akademisyen ve doktora öğrencisi ile birlikte 100'ü aşkın katılımcı etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin ana teması, Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirilen yeni burs ve akademik iş birliği programının tanıtımı oldu. Program; mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ABD'de doktora yapmak isteyen öğrencilere burs desteği sağlamayı, ayrıca araştırmacıların en az üç ay süreyle ABD'de bilimsel eğitim ve akademik değişim programlarına katılmalarını mümkün kılmayı hedefliyor.

Geleceğin Bilim İnsanlarına Yatırım

Program kapsamında öğrenciler sadece eğitim desteği almakla kalmayacak; aynı zamanda ABD genelindeki üniversiteler, fakülteler ve araştırma laboratuvarlarıyla doğrudan ilişki kurma fırsatı elde edecekler. Bu bağlamda, toplantıya katılan ABD'li akademisyenler, bölümlerinde ya da laboratuvarlarında Türk araştırmacıları misafir etmeye açık olduklarını ifade ettiler. Karma formatta gerçekleşen toplantı, Boston dışındaki eyaletlerden de katılımın önünü açarak bilimsel etkileşimin sınırlarını genişletti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Gençlerimize Uluslararası Düzeyde Fırsatlar Sunmak İçin Buradayız"

Toplantının açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün burada bir araya gelmemiz, yalnızca bir protokolün imzalanmasından ibaret değil; bu buluşma, bilimsel sınırların olmadığına, ortak aklın ve bilgi üretiminin evrenselliğine inandığımızın bir göstergesidir. Gençlerimize uluslararası düzeyde fırsatlar sunmak, bilim insanlarımızın bilgi ve deneyimlerini küresel ölçekte geliştirmelerine katkı sağlamak en büyük arzumuzdur. Boston Üniversitesi gibi alanının öncüsü kurumlarla bu yönde atacağımız adımlar, sadece Atatürk Üniversitesinin değil, ülkemizin bilimsel gücünün de teminatıdır."

Boston Üniversitesinden Tam Destek

Boston Üniversitesi Fotonik Merkezi yetkilileri ise, bu iş birliğini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, özellikle nörofotonik, görüntüleme sistemleri, biyosensörler ve metamalzeme araştırmaları gibi alanlarda Türk araştırmacıların katkı sağlayabileceği geniş bir iş birliği zeminine dikkat çektiler. Öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında kurulacak doğrudan bağlantıların hem eğitim kalitesine hem de bilimsel üretkenliğe önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Yeni Ufuklara Açılan Kapı

Toplantı sonunda soru-cevap bölümüyle etkileşimi artıran etkinlik, tarafların somut iş birliği adımları atma yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, Atatürk Üniversitesinin bu girişimi sayesinde Türkiye ile ABD arasında bilimsel ilişkilerin güçlenerek artacağını belirttiler.

Atatürk Üniversitesinin geleceğin bilim insanlarını destekleyen ve uluslararasılaşma hedefiyle şekillenen bu örnek girişimi, Boston'dan başlayan bir köprünün daha birçok ülkede benzer iş birliklerine ilham kaynağı olacağının işaretlerini verdi. - ERZURUM