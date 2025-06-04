BOTAŞ Spor'un Şampiyonları Bakan Bayraktar'la Buluştu - Son Dakika
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BOTAŞ Spor'un Şampiyonları Bakan Bayraktar'la Buluştu

BOTAŞ Spor\'un Şampiyonları Bakan Bayraktar\'la Buluştu
04.06.2025 12:02
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Enerji Bakanı Bayraktar, BGL şampiyonu BOTAŞ Spor'u kabul etti, başarılara dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Basketbol Gençler Ligi'inde (BGL) şampiyon olan BOTAŞ Spor'la bir araya geldi.

Altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması yönünde ciddi çalışmalar yapan BOTAŞ, spora verdiği destekle de ön plana çıkıyor. Özellikle kız basketboluna yatırım yapan BOTAŞ Spor Kulübü, bu sezon adeta şampiyonluklara ambargo koydu. "Potanın Ceylanları"; kısa adı BGL olan Basketbol Gençler Ligi'nin yanı sıra U18 Kızlar Türkiye Şampiyonası, U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası ve U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini devirerek zirvenin sahibi oldu. Basketbolcu kızlar, kupalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a getirerek şampiyonluklarını kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda şampiyonları ağırlayan Bakan Bayraktar, "Hepinizle gurur duyuyorum. Kazanmak güzel bir duygu ama önemli olan mücadele etmek. İnşallah başarılarınız devam eder" dedi.

Bakan Bayraktar, takım ruhunun önemine dikkat çekerek "Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailesi olarak bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu takımın kaptanı olarak 86 milyon vatandaşımızın enerjisini kesintisiz şekilde tedarik etmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Biz de kendi alanımızda şampiyon olmak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"BOTAŞ'ın sosyal sorumluluk bilinciyle amatör altyapıyı desteklemesi çok anlamlı"

BOTAŞ'ın sadece enerji sektöründe değil aynı zamanda gençlik ve spordaki yatırımlarıyla da Türkiye'nin örnek şirketlerinden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, "BOTAŞ'ın sosyal sorumluluk bilinciyle amatör altyapıyı desteklemesi çok anlamlı. Özellikle kızlarımızın olması bizim için çok önemli. Her branşta sporcularımıza tam destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar'ın şampiyon basketbolcuları kabulüne 2025 IBSA (Görme engelliler) Judo Dünya Şampiyonası takımlar kategorisinde altın madalya kazanan milli judocular Döndü Yeşilyurt ve Havva Elmalı da katıldı. BOTAŞ Spor Kulübü'nün para judocuları da şampiyonluk madalyalarını Bakan Bayraktar'a takdim etti.

Sporcular, şampiyonluk yolunda yaşadıklarını Bakan Bayraktar'a anlattı. BGL'de şampiyon olan takımın kaptanı İdil Yeniçulha, "Çok başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Bu yolda bize destek olan başta sayın bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Şampiyon Para Judocu Döndü Yeşilyurt da 3 yıldır BOTAŞ Spor Kulübü ailesinin bir üyesi olduğunu ifade ederek "Türkiye'nin en yetenekli kadınlarını keşfedip kadının gücüne inanarak şampiyonluk yolunda maddi manevi destek sunan BOTAŞ Spor Kulübü'nde olduğum için gurur duyuyorum. BOTAŞ'ın bizlere kazandırdığı özgüven, bizlere tek başına ayakta durma gücü verdi" diye konuştu.

Bakan Bayraktar'ın şampiyonlarla buluşmasında BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, BOTAŞ Spor Kulüp Başkanı Kerim Taşkıran, kulüp yöneticileri ve antrenörler de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Alparslan Bayraktar, Basketbol, Politika, Ekonomi, Enerji, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel BOTAŞ Spor'un Şampiyonları Bakan Bayraktar'la Buluştu - Son Dakika

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