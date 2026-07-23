Bursa büyükşehir belediye başkanı bozbey\'in yargılandığı davaya devam edildi

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Hüseyin Gür, cezaevinde kaldığı koğuşta, "bir Vali Yardımcısı üzerinden Mustafa Bozbey'e iftira atılması yönünde konuşmalar yapıldığını" öne sürdü. Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine Gür, isim vermedi.

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılaması sürüyor.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince Bursa Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, diğer bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık müteahhit Hüseyin Gür, cezaevinde kaldığı koğuşta tutuklu sanık Sırrı Aydın'ın kendisine, "Vali Yardımcısı abim ile görüşmüş. Vali Yardımcısı, 'Kardeşin Mustafa Bozbey'e iftira atsın, onu içeriden çıkarırız' demiş" ifadelerini kullandığını öne sürdü. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Gür'e söz konusu Vali Yardımcısının kim olduğunu sordu. Gür ise isim vermedi.

Hüseyin Gür'ün savunmasının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından basın mensuplarının salona girişine izin verilmedi. Emniyet görevlileri, kararın Mahkeme Başkanı'nca, duruşma sırasında yapılan bazı özel konuşmaların sosyal medyada paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine alındığını bildirdi.

Duruşmada, Gür'ün iddialarında adını verdiği tutuklu sanık müteahhit Sırrı Aydın'ın da savunmasının alınması bekleniyor.