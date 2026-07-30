Bozdoğan Belediyesi sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bozdoğan Belediyesi sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor

Bozdoğan Belediyesi sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor
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Bozdoğan Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik hasta yatağı desteğini sürdürüyor.

Bozdoğan Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik hasta yatağı desteğini sürdürüyor.

Bozdoğan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Belediyen Yanında" ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Ekipler, evde bakım sürecinin daha güvenli ve konforlu yürütülebilmesi amacıyla hasta yatağı desteği sağlıyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı, yaşlı ve uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, sosyal belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını ifade ederek, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi. Yaş almış ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Özel, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam ediyoruz. Yaş almış ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yaşamını bir nebze olsun kolaylaştırabiliyorsak en büyük mutluluğumuz budur. Bozdoğan'da hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bozdoğan Belediyesi, "Belediyen Yanında" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını ilçe genelinde sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediyesi sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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