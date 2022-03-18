Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı

18.03.2022 13:48
Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapımı tamamlanan '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapımı tamamlanan '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bozdoğan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışına Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başta olmak üzere ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Başkapan ve İl Sağlık Müdürü Açıkgöz Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Acil sağlık hizmetleri istasyonunun yapımında desteği olan hayırsever iş insanı Mustafa Alkan'a İlçe Kaymakamı ve İl Sağlık Müdürü tarafından teşekkür plaket takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuyla birlikte Bozdoğan'ın önemli bir ihtiyacının giderilmiş oldu. İstasyonun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuşarak ilçede düzenlenen bağış kampanyası ile devlet hastanesi bünyesine kazandırılan 2 adet diş tedavi ünitelerinin önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlamasının beklendiğini ifade etti. - AYDIN

Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı
Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı
Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı

YORUMLAR
500
Aydınlı muhtarlar Çanakkale şehitleri anısına şiir okudu Aydınlı muhtarlar Çanakkale şehitleri anısına şiir okudu Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Hisarcık, Bozdoğan, Aydın, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:46 Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şirini okurken gözleri yaşardı
13:43 Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
13:32 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
13:22 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:56:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement