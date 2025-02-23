Bozdoğan'da 20. Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozdoğan'da 20. Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Kutlandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen 20. deve güreşi festivali renkli görüntülerle gerçekleşti. Festivalde 150 pehlivan deve, izleyenlerin ilgisini çekti. Başkan Özel, gelenekleri yaşatmanın mutluluğunu dile getirdi.

23.02.2025 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan'daki deve güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde köklü geleneklerden biri olan 20. deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Deve güreşlerinin muhteşem coşkusunu tüm halkımız ve misafirlerimizle birlikte yaşadık" dedi.

Bozdoğan'ın köklü geleneklerinden biri olan ve Merhum Ömer Savaş Deve Güreş Arenası'nda yapılan 20. geleneksel deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Haftalar öncesinden hazırlıkları başlanan ve büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmaların sonunda Bozdoğan Deve Güreşi Arenası Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden gelen 150 pehlivan devenin güreşlerine sahne oldu. Soğuk havaya rağmen güreşleri izlemek üzere alanı dolduran vatandaşlar mangallarının başında bir yandan pikniklerini yaparken öte yandan da pehlivan develerin güreşlerini izlemenin zevkini tattı.

Coşkuyu hep birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Özel, "Deve güreşlerinin muhteşem coşkusunu tüm halkımız ve misafirlerimizle birlikte yaşadık. Bu yıl 20'ncisini düzenlediğimiz deve güreşleriyle geleneklerimizi yaşatıyoruz. Rahmetli Ömer Savaş'a ve emeği geçen tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bozdoğan olarak bu kültürle gurur duyuyoruz ve ilçemize her zaman misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Çerçioğlu halkı selamladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'un öncülüğünde halkı selamlayan protokol üyeleri vatandaşlara poşu ve kasket dağıttı. Vatandaşların coşkulu alkışları eşliğinde sahayı turlayan Başkan Çerçioğlu ve beraberindekiler bu coşkuya ortak oldu.

"Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla beraber buradayız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bildiğiniz gibi güreşlerin 20.'sini gerçekleştiriyoruz. Sayın başkana ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımızla beraber buradayız. Aydın'ın tüm ilçelerinden muhtarlarımız ve vatandaşlarımız burada. Gördüğünüz gibi güreşten ziyade panayır ve şenlik havasında geçen bir etkinlik" dedi.

Kupa güreşleri yapıldı

Güreşlerde Bozdoğan Kaymakamlık ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupa güreşleri de yapıldı. Başarılı deve sahiplerine kupaları Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat ve diğer belediye başkanları tarafından takdim edildi.

Protokolden yoğun ilgi

Bozdoğan Belediye Başkanı M.Galip Özel'in ev sahipliğindeki deve güreşi festivaline, ilçe protokolünün yanı sıra CHP'li belediye başkanları, mahalle muhtarları ve yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Bozdoğan, Yerel, Yaşam, Aydın, Spor, Deve, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan'da 20. Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
14:36 Ziyech’in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket
14:33 Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler
14:27 “Sevgilime kim yazdı“ diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Sevgilime kim yazdı?" diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:55 Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı
13:46 Zorla penaltı attı Sonrasında olanlara kendi de inanamadı Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:55 İstanbul’da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor İstanbul'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 22:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bozdoğan'da 20. Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.