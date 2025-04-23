Bozdoğan\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Bozdoğan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilçe stadyumunda düzenlenen görkemli törenle kutlandı.

Kutlamalar sabah saatlerinde Hükümet Konağı bahçesindeki çelenk sunumuyla başladı. Ardından öğrenciler ve halkın katılımıyla stadyuma geçildi.

İlçe stadyumunda düzenlenen Törene Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Cumhuriyet Savcısı Hüsamettin Görünmez, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri, stadyumdaki tüm öğrencilerin bayramını tek tek kutlayarak çocuklara sevgi ve ilgi gösterdi.

Günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekün temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105.yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ı kutladı.

Törende öğrencilerin sergilediği renkli gösteriler izleyenleri büyüledi. Minikler, Atatürk'e duydukları sevgi ve özlemi şiirlerle anlatırken, halktan büyük alkış aldı. Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin hazırladığı koreografi gösterileri büyük beğeni topladı.

Kutlamalar, protokol üyelerinin öğrencilere hediye takdimi ve çocukların ay-yıldızlı bayraklarla gerçekleştirdiği görsel şölenle sona erdi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 23 Nisan ruhu, Bozdoğan'da bir kez daha tüm coşkusuyla yaşandı. - AYDIN