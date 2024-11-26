Bozdoğan'da Başkan Özel'den Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Jest - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozdoğan'da Başkan Özel'den Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Jest

Bozdoğan\'da Başkan Özel\'den Öğretmenler Günü\'nde Anlamlı Jest

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki tüm öğretmenlere karanfil hediye etti ve onların kutsal görevine duyduğu saygıyı vurguladı.

26.11.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan tüm öğretmenlere karanfil takdim etti.

Başkan Özel, öğretmenlerin kutsal görevine duyduğu saygıyı göstermek amacıyla her bir öğretmene karanfil hediye ederek 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri, ilçedeki okulları tek tek ziyaret ederek karanfilleri öğretmenlere ulaştırdı. Anlamlı jest için mutlu olduklarını belirten ilçede görev yapan öğretmenler, bu özel günlerinde kendilerini unutmayan başkan Özel'e teşekkürlerini iletti.

Başkan Özel, yaptığı açıklamada, "Sizler sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan birer meşalesiniz. Çocuklarımızın kalbine dokunarak, onların hayallerine yön veren; sabır, fedakarlık ve sevgiyle şekillenen emekleriniz, toplumumuzun en büyük güvencesidir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, bilgiyle donatılmış, ahlaklı ve umut dolu nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa Galip Özel, Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Bozdoğan, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Başkan Özel'den Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Jest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP’li başkan hemen devreye girdi Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:27:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bozdoğan'da Başkan Özel'den Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.