Bozdoğan'da Motorculara Kask Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Bozdoğan'da Motorculara Kask Dağıtımı Yapıldı

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projesi kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından motorculara kask dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan kasklar, motorcuların trafikte daha güvende olmalarını sağlamak amacıyla kullanılmalarını teşvik etmektedir. Proje kapsamında ayrıca emniyet ve jandarma ekipleri, motorculara kask kullanımı ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Bu proje ile ilçede kask kullanımının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması hedeflenmektedir.

14.06.2024 09:31
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Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projesi kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince motorcuların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla ilçede kask dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında dağıtılan kasklar, motorcuların trafikte daha güvende olmalarını sağlayacak olup, emniyet ve jandarma ekipleri kask dağıtımının yanı sıra motorculara kask kullanımı ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirme de yaptı. Uygulanan proje ile ilçede kask kullanımının artırılması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada motosiklet ve benzeri araçlarda kask takmanın zorunlu olduğuna dikkat çekilerek, kaskın başı darbelerden koruyarak ciddi baş yaralanmalarını önleyebileceği vurgulandı. Açıklamada, "Kask takma, bisiklet sürerken veya motor kullanırken önemli bir güvenlik önlemidir. Kask, başınızı darbelerden korur ve ciddi baş yaralanmalarını önleyebilir. Her zaman uygun şekilde takıldığından emin olalım ve kaskınızı düzenli olarak kontrol edelim. Güvenliğiniz için kask takmayı ihmal etmeyelim. Kaskınla Yol Ver Hayata" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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