Bozdoğan'da Okul Servislerine Rehberlik ve Denetim Faaliyeti - Son Dakika
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Bozdoğan'da Okul Servislerine Rehberlik ve Denetim Faaliyeti

Bozdoğan\'da Okul Servislerine Rehberlik ve Denetim Faaliyeti

Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle, öğrencilerin okullarına ve evlerine daha güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için okul servislerine yönelik rehberlik ve denetim faaliyeti düzenlendi. Denetimlerde araçların teknik yeterliliği, sürücülerin ehliyet ve belgelendirme durumları ile taşıma kapasiteleri üzerinde duruldu. Ayrıca, servis sürücülerine trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

16.04.2024 10:13  Güncelleme: 10:17
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Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle, öğrencilerin okullarına ve evlerine daha güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için okul servislerine yönelik rehberlik ve denetim faaliyeti düzenlendi.

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da da emniyet ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için her zaman üst düzeyde hassasiyet gösteriyor. Bu kapsamda Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından okul servislerine yönelik rehberlik ve denetim gerçekleştirildi. Denetim faaliyeti kapsamında, okul servislerinin güvenliği ve uygunluğu üzerine detaylı kontroller yapıldı. Araçların teknik yeterliliği, sürücülerin ehliyet ve belgelendirme durumları ile taşıma kapasiteleri üzerinde duruldu.

Ayrıca, servis sürücülerine trafik kuralları, öğrenci taşıma yönetmelikleri ve güvenli sürüş teknikleri, öğrencilerin ve sürücülerin trafikte karşılaşabilecekleri riskler ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Okul Servislerine Rehberlik ve Denetim Faaliyeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozdoğan'da Okul Servislerine Rehberlik ve Denetim Faaliyeti - Son Dakika
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